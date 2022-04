Emmerich am Rhein (ots) - In der Zeit von Donnerstagnachmittag (21. April 2022) bis Freitagmorgen (22. April 2022) um 06:00 Uhr versuchten unbekannte Täter, in einen am Neumarkt abgestellten Bauwagen einzubrechen. Weiterhin hebelten Unbekannte zwei Baustellencontainer auf einem Baustellengelände an der Straße Brink auf. Es wurde allerdings nichts entwendet. ...

