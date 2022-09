Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt...

Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 20.09.2022 ereignete sich um 07:13 Uhr in Koblenz ein Verkehrsunfall bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde.

Eine 26-jährige PKW-Fahrerin befuhr den Saarkreisel und wollte diesen in Richtung Moselweißer Straße verlassen. Hierbei übersah sie eine 43-jährige Fahrradfahrerin, welche ebenfalls den Kreisverkehr in gleicher Richtung befuhr.

Beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr stieß die PKW-Fahrerin mit der Fahrradfahrerin zusammen, wobei diese stürzte und sich am Sprunggelenk und am Rücken verletzte. Zur medizinischen Versorgung wurde die Fahrradfahrerin in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell