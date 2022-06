Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Erfurt (ots)

Nur 30 Minuten lies ein 17-Jähriger sein E-Bike am Donnerstagabend in Erfurt aus den Augen. Diese Zeit reichte einem Dieb, um das hochwertige Fahrrad der Marke Scott zu stehlen. Der Teenager hatte das Rad im Wert von fast 4.400 Euro gegen 19:30 Uhr im Bereich der Leergutannahme eines Einkaufszentrums in der Hermsdorfer Straße an einem Fahrradständer angeschlossen. Einer unbekannten Person gelang es, das Schloss zu öffnen und unbemerkt mit dem E-Bike zu verschwinden. (JN)

