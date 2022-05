LPI-J: Einbruch in leerstehendes Gebäude

Apolda (ots) - An der Kreuzung zwischen Dammstraße und Buttstädter Straße ist am 12.05.2022, gegen 14:50 Uhr ein LKW inklusive Auflieger gegen die dortige Ampelanlage gefahren. Der Fahrer der Sattelzugmaschine wollte an der Kreuzung rechts abbiegen. Er konnte aber nicht weit genug ausscheren, bog in zu engem Bogen ab und blieb mit dem Auflieger an der Fußgängerampel hängen. Die Höhe des Sachsachadens ist noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

