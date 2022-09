POL-PPKO: Brand der Stadthalle in Kastellaun

Altenkirchen (Westerwald) (ots) - Am Morgen des 15.09.2022 gegen 00:40 Uhr kam es in der Parkstraße in Altenkirchen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Freiwillige Feuerwehren Altenkirchen und umliegender Gemeinden waren mit starken Kräften im Einsatz und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die weiteren Maßnahmen werden noch bis in den Tag andauern. ...

mehr