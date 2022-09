Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Neue Kommissarinnen und Kommissare verstärken die KPB Olpe

Kreisweit

Am Donnerstag (1. September) hat Landrat Theo Melcher gemeinsam mit dem Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Jürgen Griesing, die "Neuen" der Kreispolizeibehörde Olpe begrüßt. Insgesamt verstärken 14 Beamtinnen und Beamte die Behörde, darunter 6 Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule. Letztere haben gerade ihr Bachelor-Studium erfolgreich bestanden und treten jetzt ihre Erstverwendung an den drei Wachstandorten - Olpe, Lennestadt und Attendorn - an. Zudem begrüßte die Behördenleitung einen Regierungsbeschäftigten, der ab dem 1. September die Abteilung Zentrale Aufgaben unterstützt.

Landrat Theo Melcher hieß die Bediensteten in seiner Empfangsrede herzlich willkommen und zeigte sich erfreut über die vielen Verstärkungskräfte. Dabei kommen die Neuen nicht nur aus dem Kreisgebiet, sondern aus ganz Nordrhein-Westfalens. Durch ihre Verwendung im Kreisgebiet erhalten sie zum einen die Möglichkeit, die Schönheit des Sauerlands, aber auch die Chancen und Herausforderungen der Arbeit in einer kleinen Behörde kennen zu lernen. Gerade für die Hochschulabsolventinnen und -absolventen bedeutet dies, früh eigenständige Entscheidungen zu treffen und an den Herausforderungen einer flächenmäßig großen Behörde zu wachsen.

Im Anschluss an die Reden von Landrat Theo Melcher und dem Polizeidirektor Jürgen Griesing legten die Absolventinnen und Absolventen gemeinsam mit dem Landrat ihren Amtseid ab.

In den vergangenen Jahren kamen im Zuge des Nachersatzes immer mehr Kommissarinnen und Kommissare in die Behörde als erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Das hat sich in diesem Jahr geändert: Die acht erfahrenen Polizeioberkommissarinnen und -kommissare beziehungsweise ein Kriminaloberkommissar werden auf den Wachstandorten Olpe, Lennestadt und Attendorn, im Kriminalkommissariat 2, im Verkehrsdienst und in der internen Fortbildung eingesetzt.

