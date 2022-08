Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Widerstand gegen Polizisten

Olpe (ots)

Am Dienstagabend (31. August) gegen 19:50 Uhr meldete eine Zeugin, dass zwei unbekannte Männer versuchen würden, in ein Mehrfamilienhaus im Löherweg einzudringen. Als die Täter die Zeugin erblickten, flüchteten sie. Anhand der Personenbeschreibung fahndete die Polizei umgehend nach den unbekannten Männern, traf jedoch keine Tatverdächtige an. Im Laufe des Abends meldete eine weitere Zeugin zwei Männer, auf welche die Täterbeschreibung zutraf. Eine Streifenwagenbesatzung traf die Personen an. Diese stritten die Tat ab, zeigten sich unkooperativ und beleidigten die Beamten. Schließlich wurde ein 21-Jähriger zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell