POL-PPKO: Presseerstmeldung: Brand eines Mehrfamilienhauses

Koblenz (ots) - Derzeit befinden sich Feuerwehr und Polizei im Einsatz bei einem Wohnungsbrand in einer Erdgeschosswohnung der Langenaustraße in Koblenz. Soweit bekannt, sind alle Bewohner des Mehrfamilienhauses in Sicherheit. Es wird gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale Telefon: 0261-103-0 E-Mail: ...

