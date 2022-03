Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kriminalitätsgeschehen ID Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am 27.03.2022 gegen 00:34 Uhr wurde ein Brand bei der Sporthalle in Görsbach gemeldet. Vor Ort wurde eine brennende Restmülltonne festgstellt. Die Ursache für den Brand ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Der Brand wurde wenig später durch die Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand wurde ein Teil der Fassade der Sporthalle beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen können bei der Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 gemeldet werden.

Am 27.03.2022 gegen 03:54 Uhr wurde im Rahmen der Streifetätigkeit eine männliche Person in der Gerhart-Hauptmann-Straße festgestellt, welche eine Baustellenleuchte bei sich hatte. Die Baustellenleuchte konnte durch Angaben des Täters einer Baustelle in der Bochumerstraße zugeordnet werden. Es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls gegen die Person gefertigt und die Baustellenlampe an die fehlende Stelle zurückgebracht.

Am 27.03.2022 gegen 05:22 Uhr wurde im Rahmen der Streifentätigkeit an der Kreuzung Straße der OdF/Schurzfell drei Verkehrsschilder festgestellt, welche durch einen unbekannten Täter verbogen/beschädigt wurden. Es sind zwei Verkehrsschilder mit den Straßennamen und ein Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren". Die Feuerwehr hat das "Vorfahrt gewähren" Schild wieder aufgestellt, die anderen beiden wurden beseitigt. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen können bei der Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 gemeldet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell