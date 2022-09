Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen gesucht...

Koblenz (ots)

Am Montag, den 19.09.2022 um 14:15 Uhr betraten ein Mann und eine Frau das Telekom-Geschäft im Löhr-Center, hier in Koblenz. Dort rissen sie insgesamt 4 hochwertige iPhone Geräte aus der Diebstahlsicherung in der Auslage und flüchteten damit aus dem Geschäft.

Täter und Täterin können wie folgt beschrieben werden:

Mann: Zirka 170-175 cm groß, dunkel gekleidet, trug eine Mütze oder Cappy und eine dunkle Corona-Maske

Frau: längere blonde Haare, zirka 170-175 cm groß, dunkel gekleidet, dunkle lange Jacke und auch sie trug eine dunkle Corona-Maske.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen oder zur Tat geben können werden gebeten, sich unter der 0261-1030 bei der Polizei Koblenz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell