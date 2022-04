Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kollision zwischen zwei Radfahrern - zwei Schwerverletzte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.04.2022, kurz vor 16.00 Uhr, kam es in Nollingen in der Beuggener Straße zu einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern. Beide wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Sportrennrad die Beuggener Straße in Richtung Degerfelden, als ein 83-Jähriger mit seinem Pedelec aus der Straße "Hofgartenweg" kam um nach links in die Beuggener Straße einzubiegen. Auf der Beuggener Straße kam es zum Zusammenstoß, beide Radfahrer stürzten. Der 83-Jährige zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Er trug keinen Fahrradhelm. Der 28-Jährige trug ein Fahrradhelm, soll sich aber Verletzungen an der Schulter zugezogen haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621 98000 (24 h) erreichbar.

