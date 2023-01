Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, erneuter Fall einer Überweisung nach Betrugs-Nachricht

Mettingen (ots)

In Mettingen hat eine 67-Jährige Anzeige gegen Unbekannt erstattet, weil sie Opfer eines Messenger-Betrugs geworden ist. Jemand gab sich als der Sohn der 67-Jährigen aus. Angeblich sei sein Handy kaputt und er habe nun eine neue Nummer. Außerdem müsse er ein paar Überweisungen tätigen. Der Unbekannte bat die Frau aus Mettingen, zwei vierstellige Beträge zu überweisen. Das tat sie. Später erfuhr sie von ihrem echten Sohn, dass sie einem Betrug aufgesessen war. In den vergangenen Tagen sind weiterhin Anzeigen bei der Kreispolizeibehörde Steinfurt eingegangen, weil Betrüger mit Anrufen und Nachrichten versucht haben, Geld zu erbeuten. In Ochtrup wurde etwa ein 63-Jähriger abwechselnd von einer weinenden Frau und einer falschen Polizistin angerufen. Angeblich hatte die Enkelin einen schweren Verkehrsunfall, sie bat um finanzielle Hilfe. Der 63-Jährige witterte den Betrug. In Greven suchte ein 84-jähriges Ehepaar die Polizeiwache auf. Sie waren angerufen worden. In dem Telefonat wurde behauptet, der Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Es wurde Geld für eine Kaution gefordert. Das Paar erstattete Anzeige. Weitere solcher "Schockanrufe" gab es unter anderem in Emsdetten und in Steinfurt. Auch diese Betrugsversuche wurden erkannt. Es kam zu keinem finanziellen Schaden. Die Polizei gibt im Umgang mit Messenger-Nachrichten oder Telefonanrufen, die mit Geldforderungen einhergehen, folgende Tipps: - Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort: Messenger-Betrug - gestellt werden. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf beziehungsweise antworten Sie nicht! - Geben Sie am Telefon niemals Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Rufen Sie im Zweifel Ihre Angehörigen mit der Ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

