Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brand eines Omnibusses

Lengerich (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 06.38 Uhr ist der Bus eines Busunternehmens aus dem Kreis Steinfurt in Brand geraten. Dieser war zunächst auf der A1 in Richtung Dortmund unterwegs, als ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer den Busfahrer mittels Lichthupe auf Funkenflug am Heck hinwies. Der 56-jährige Fahrer hielt den Bus fuhr an der Anschlussstelle Lengerich von der Autobahn, hielt in der Ausfahrt an und verständigte die Feuerwehr. Der Busfahrer blieb unverletzt. Fahrgäste beförderte er zum Zeitpunkt des Brandes nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein technischer Defekt kommt als Brandursache in Betracht. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten war die Anschlussstelle Lengerich in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell