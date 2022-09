POL-OE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Lennestadt (ots) - Am Sonntag (4. September) meldete eine Zeugin, dass ein Ortsschild in der Straße "Am Buchhagen" in Grevenbrück gestohlen wurde. Bei den Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der dazugehörige Mast aus der Verankerung gelöst wurde. Die Halterung lag am noch am Fahrbahnrand. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

mehr