Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahranfänger bei Alleinunfall verletzt

Olpe / Wenden- (ots)

Am Freitag (2. September) hat sich gegen 13:50 Uhr auf der Straße "Zum Honigsack" zwischen Günsen und Dahl ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 20-Jähriger befuhr den Verbindungsweg in Richtung Dahl, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor und nach links von der Straße abkam. Er fuhr mit dem Auto eine Böschung hinauf, sodass sich der Wagen überschlug und schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Der 20-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Sein Beifahrer wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit. Beide Insassen wurden verletzt, wobei der Fahrer eine ärztliche Behandlung ablehnte und der 17-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell