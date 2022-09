Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfall gesucht

Olpe (ots)

Am Montag (19. August) hat sich gegen 16:30 Uhr auf der Raffeisenstraße in Friedrichsthal ein Verkehrsunfall eines 32-jährigen Radfahrers ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr dieser mit einem Pedelec die Straße bergab in Fahrtrichtung "Am Breithammer". In Höhe der dort befindlichen Kreuzung musste der Radfahrer aufgrund eines kreuzenden, unbekannten Pkw stark bremsen. Er verlor die Kontrolle über das Rad und stürzte. Der 32-Jährige wurde verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Zur Klärung des Verkehrsunfalls sucht die Polizei Olpe Hinweise und Zeugen. Diese wenden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-4110 an das Verkehrskommissariat in Olpe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell