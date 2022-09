Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Alleinunfall hat sich am Donnerstag (1. September) gegen 17:55 Uhr in Höhe der Einmündung Düringer Straße / Rüblinghauser Drift ereignet. Dabei befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Motorroller die Straße in Richtung Biggestraße. Kurz hinter einer scharfen Rechtskurve fiel eine leere Papiermülltonne, vermutlich aufgrund einer Windböe, um und traf dabei den Roller der 17-Jährigen. Sie verlor die Kontrolle über das Krad und stürzte. Dabei verletzte sie sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An dem Motorroller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

