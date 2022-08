LPI-GTH: Zimmerbrand

Eisenach (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle eines 22-jährigen Fahrers eines Subaru, gestern, gegen 23.35 Uhr in der Straße "Rennbahn" verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und brachten den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihn erwartet ein erhebliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr