Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahndung nach unbekanntem Tatverdächtigen

Münster / Altenhundem / Attendorn (ots)

Am 27. September 2021 hat ein unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem Rucksack eines 39-Jährigen in der Weseler Straße in Münster gestohlen. Zwar sperrte der Geschädigte seine Girokarte umgehend, als er den Diebstahl bemerkte, dennoch gelang es dem Täter, mit der darin befindlichen Girokarte in den Sparkassen-Filialen in Altenhundem und Attendorn Bargeld abzuheben. Aufgrund von Videoaufnahmen fahndet die Polizei jetzt mit den unter dem folgenden Link abrufbaren Bildern nach dem Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/86742

Der Mann lässt sich folgendermaßen beschreiben:

- Bekleidung: blaue Daunenjacke, Mund-Nasen-Schutz - Äußeres Erscheinungsbild: dunkle Haare, Halbglatze, dunkle Augen, schlanke Statur

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der KPB Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-6220 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell