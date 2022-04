Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (13.04.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Insgesamt rund 9.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der am Mittwoch auf der Villinger Straße passiert ist. Eine 21-jährige Frau fuhr mit einem VW up! auf der Villinger Straße. Auf Höhe eines Lebensmittelgeschäfts erkannte die junge Fahrerin zu spät, dass ein vor ihr fahrender Mitsubishi einer 19-Jährigen verkehrsbedingt anhielt und fuhr in das Heck des Autos. Durch den Aufprall wurde der Mitsubishi auf einen davor ebenfalls bereits stehenden Opel eines 57 Jahre alten Mannes geschoben. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell