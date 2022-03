Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall auf der Hagener Straße

Ennepetal (ots)

Ein 58-jähriger Wuppertaler wollte am Mittwochmorgen auf der Hagener Straße vom rechten Fahrbahnrand in Richtung Hagen anfahren und übersah dabei den in im fließenden Verkehr fahrenden 60-jährigen Hagener in seinem Renault. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 58-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell