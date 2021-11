Polizei Hamburg

POL-HH: 211101-5. Festnahme nach Einbruch in Kita in Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.10.2021, 07:24 Uhr; Tatort: Hamburg-Horn, Hermannstal

Nach einem Einbruch in eine Kita in Horn haben Polizeibeamte am Sonntagmorgen einen 28-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war es in der Kita zu einer Alarmauslösung gekommen. Beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagen verließen zwei Männer gerade das Gelände der Kita. Als sie die Einsatzkräfte sahen, ließen sie drei Taschen fallen und flüchteten.

Im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten den 28-jährigen Montenegriner vorläufig festnehmen. Er hatte sich in einem Gebüsch zu verstecken versucht. Der mutmaßliche Komplize entkam unerkannt.

Bei der Überprüfung der Kita stellten die Beamten eine aufgehebelte Eingangstür fest. In den zurückgelassenen Taschen befanden sich unter anderem ein halbes Dutzend Tablets und ein Laptop.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) veranlassten noch am Sonntag die erforderlichen kriminalpolizeilichen Schritte und führten den polizeibekannten Tatverdächtigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, einem Haftrichter zu.

Das örtliche Einbruchdezernat (LKA 162) ermittelt nun zu dem mutmaßlichen Komplizen.

