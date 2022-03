Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Flächenbrand an der Schreppingshöhe

Hattingen (ots)

Am Mittwoch bemerkte ein Spaziergänger, gegen 16:50 Uhr, eine Rauchentwicklung an einer Lichtung an der Schreppingshöhe und informierte die Feuerwehr, die den Brand unter Kontrolle brachten und löschten. Am Brandort konnten Teelichter festgestellt werden, ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Insgesamt wurde etwa eine 25qm große Waldfläche von dem Feuer betroffen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 abgegeben werden.

