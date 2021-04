Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210406.2 Burg/Dithm: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus mit lebensgefährlich verletzter Person

Burg/Dithm. (ots)

Am Montagabend ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Burg gekommen. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen.

Um 21.26 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Adolfstraße aus. In der Erdgeschoßwohnung kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brandausbruch. Die Wohnung geriet in Vollbrand, wobei die darüber liegende Wohnung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Mitbewohner entdeckte das Feuer. Dieser informierte die Mitbewohner und unternahm zunächst noch eigene Löschversuche. Ein 68-jähriger Bewohner der brandbetroffenen Wohnung erlitt schwere Brandverletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Spezialkrankenhaus.

Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor.

Die brandbetroffene Wohnung und die darüber befindliche Wohnung sind nach dem Brand unbewohnbar. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt, Erkenntnisse zur Brandursache liegen bis jetzt nicht vor. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell