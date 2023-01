POL-ST: Recke, Haus durch Brand vorerst unbewohnbar

Lengerich (ots) - Zeugen gesucht Am Freitag (27.01.) in der Zeit von 09.15 Uhr bis 18.30 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Weidenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür im hinteren Bereich der Doppelhaushälfte auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie verschiedene Räume im Erdgeschoss und im Obergeschoss. Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Zeugen, die ...

