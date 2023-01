Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Diebe stehlen Fahrzeugteile

Metelen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (26.01.2023), 13.00 Uhr, und Montag (30.01.2023), 13.00 Uhr, demontierten und entwendeten unbekannte Täter den Katalysator eines Opel Astras. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in einer Stichstraße an der Wettringer Straße. Auf gleiche Art und Weise gingen die Täter bei einem Mercedes CLK vor. Dieser parkte in der Nacht von Sonntag auf Montag (30.01.2023) in der Zeit zwischen 19.00 und 06.00 Uhr auf einer Grundstückseinfahrt an der Wettringer Straße. Auch in diesem Fall entwendeten die Täter den Katalysator. Beide Tatorte liegen zwischen dem Dahlienweg und dem Wiggenhornweg. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Ochtrup unter der Rufnummer 02553/9356-4155 entgegen.

