POL-ST: Ibbenbüren, Transporter aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben die Heckscheibe eines weißen Ford Transit eingeschlagen und Beute gemacht. Das Fahrzeug parkte in der Zeit zwischen Montag (30.01.2023), 18.00 Uhr, und Dienstag (31.01.2023), 05.25 Uhr, in der Grundstückseinfahrt eines Mehrfamilienhauses an der Straße Uphof, zwischen Raheneschstraße und Oststraße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und ein Schneidegerät. Am Transporter entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren unter der Rufnummer 05451/591-4315 entgegen.

