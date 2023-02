Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Pkw - Festnahme

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstagabend (02.02.2023) um 21.35 Uhr ist ein 29-jähriger Mann aus Ibbenbüren festgenommen worden. Zuvor hatte er sich an einem Ford Edge zu schaffen gemacht, der in der Stichstraße Am Weinberg vor einem Haus parkte.

Der Fahrzeugbesitzer hatte den Pkw kurz zuvor dort abgestellt und entladen. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, fiel ihm der Täter auf, der offensichtlich gerade den Kofferraum durchsuchte. Der Fahrzeugbesitzer verständigte die Polizei und hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzte der Tatverdächtige die kurze Abwesenheit des Fahrzeugbesitzers, um den Ford nach Diebesgut zu durchsuchen. Hierbei entwendete er einen zweistelligen Geldbetrag und eine Getränkedose aus dem unverschlossenen Fahrzeug. Bei der weiteren Tathandlung wurde er dann vom Geschädigten gestört. Bei der Durchsuchung des Mannes fand die Polizei das Diebesgut auf. Die Nacht verbrachte der Tatverdächtige im Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Er hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Die Polizei rät: Schließen Sie ihr Fahrzeug, auch bei kurzer Abwesenheit, immer ab. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto. Legen Sie keine Jacken, Taschen oder Rucksäcke sichtbar im Auto ab, das erhöht den Tatanreiz. Parken Sie ihr Fahrzeug an gut einsehbaren und beleuchteten Orten. So schützen Sie sich am besten vor Diebstählen aus Ihrem Fahrzeug.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell