POL-BN: Verkehrsunfall auf Tankstellengelände in Euskirchen - Zwei Personen von Funkstreifenwagen erfasst und verletzt - Verkehrskommissariat der Bonner Polizei übernahm die Ermittlungen

Bonn (ots) - Am Samstagnachmittag (29.10.2022) nahmen Polizeibeamte der Wache Godesberg nach einem Zeugenhinweis zwei mutmaßliche Einbrecherinnen in Bonn-Pennefeld fest. Die beiden Frauen sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Zur Tatzeit gegen 14:00 Uhr hatte eine Zeugin die Frauen in dem Treppenhaus eines ...

