Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Einfamilienhaus

Metelen (ots)

Am frühen Montagmorgen (06.02.2023) gegen 03.10 Uhr sind die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Mersch aus dem Schlaf gerissen worden. Unbekannte Täter schlugen mit einem Stein das Glaselement der Hauseingangstür ein. Ihnen gelang es so, sich Zutritt ins Haus zu verschaffen. Aus dem Hausflur entwendeten sie einen Rucksack, in dem sich ein Portemonnaie befand, und ein weiteres Portemonnaie, welches auf einem Möbelstück im Eingangsbereich lag. Nach nur wenigen Momenten waren die Täter samt Beute wieder weg - die Bewohner riefen die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatort liegt zwischen dem Drosselweg und der Heeker Straße. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegen.

