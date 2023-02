Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230227 - 0253 Frankfurt - Bergen Enkheim: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntag (26. Februar 2023) kam es kurz nach Mitternacht zu Streitigkeiten zwischen einem Uber-Fahrer und einem Fahrgast. Als die Polizei vor Ort eintraf, wehrte sich der 31-jährige Fahrgast gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Auf der Fahrt kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen dem 31-Jährigen und einer weiteren Mitfahrerin, weshalb der Uber-Fahrer am Straßenrand anhielt. Noch im Fahrzeug schlug der aufgebrachte Fahrgast dem Uber-Fahrer ins Gesicht. Anschließend stieg er aus, öffnete die Fahrertür und trat den Fahrer mehrfach. Als die hinzugerufene Streife eintraf, widersetzte sich der Beschuldigte den Anweisungen der Polizeibeamten, beschädigte ein geparktes Fahrzeug durch einen Tritt, beleidigte die Polizisten und spuckte in deren Richtung. Auch die Hinzuziehung weiterer Streifen führte nicht zur Beruhigung. Letztlich musste der Beschuldigte überwältigt und an Händen und Füßen gefesselt werden; zudem wurde ihm eine Spuckschutzhaube angezogen. Der unter erheblichem Alkoholeinfluss stehende Mann wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

