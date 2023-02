POL-F: 230227 - 0252 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Kontrollen führen zu Auffinden von Drogen und Messern

Frankfurt (ots) - (fue) Am Sonntag, den 26. Februar 2023, gegen 01.45 Uhr, hielt sich ein 47-jähriger Mann in der Paradiesgasse, in Höhe des Anwesens Nummer 38 auf, und spielte dort auf seiner Gitarre. Aus bislang noch unbekannten Gründen wurde er plötzlich von fünf männlichen Personen mit Schlägen und Tritten angegriffen. Er setzte sich dagegen mit Pfefferspray ...

