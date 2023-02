Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230225 - 0250 Bundesautobahn 66: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 24. Februar 2023, gegen 21.50 Uhr, befuhren ein 27-Jähriger mit seinem BMW X7, ein 28-Jähriger mit seinem BMW iX3 und eine 48-jährige Frau mit ihrem Peugeot 206 die BAB 66 in Fahrtrichtung Wiesbaden. Zum Zeitpunkt des Unfalles befanden sie sich zwischen der Anschlussstelle Kelkheim und der Anschlussstelle Frankfurt-Zeilsheim. Dabei befuhren der 27-Jährige den linken Fahrstreifen, der 28-Jährige den mittleren Fahrstreifen und die 48-Jährige den rechten Fahrstreifen. Als der 28-Jährige auf die linke Fahrspur wechseln wollte, kam es zum Zusammenprall mit dem BMW X7, der dem BMW iX3 ins Heck prallte. Danach schleuderte der X7 über die Fahrbahn und prallte mit dem Peugeot zusammen. Diese beiden Fahrzeuge verkeilten sich und schleuderten schließlich nach links in die Mittelschutzplanke, wo sie zum Stillstand kamen. Der iX3 kam quer auf der linken Fahrspur zum Stehen. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenssumme beziffert sich auf zusammen etwa 163.000 EUR. Der 27-jährige Fahrer des X7 wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso die 48-jährige Fahrerin des Peugeot. Der 28-jährige Fahrer des iX3 wurde schwer verletzt, eine 27-jährige Mitfahrerin ebenfalls schwer verletzt, eine weitere Mitfahrerin, 26 Jahre alt, wurde leicht verletzt. Die BAB 66 musste ab 22.00 Uhr in Fahrtrichtung Wiesbaden voll gesperrt werden. Ab 22.35 Uhr konnte zumindest der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

