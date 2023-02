Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230224 - 0247 Frankfurt-Gallus: Durch Messerstich verletzt

Frankfurt (ots)

(dk) Ein 20-jähriger Mann befand sich nach dem Besuch einer Moschee in der Kriegkstraße am heutigen Mittag zu Fuß unterwegs in Richtung der Frankenallee. Den ersten Ermittlungen nach traf er an der Straßenecke Frankenallee/Kriegkstraße auf zwei Männer, die sich offensichtlich stritten. Als er schlichtend eingreifen wollte, stieß ihm ein unbekannter Mann von hinten mit einem Messer in den Oberkörper. Der glücklicherweise nur leicht Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zwei bislang unbekannte Personen, darunter der Täter, flüchteten vom Tatort.

Aufgrund der unklaren Motivlage und der Flucht in Richtung einer Moschee in der Kriegkstraße, konnte im Rahmen der Fahndung nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Unbekannten die Räumlichkeiten dieser betreten hatten. Zum Schutz der Gemeindemitglieder wurde die Moschee daraufhin, auch unter Einbindung von Spezialkräften, durchsucht. Die unbekannten Personen konnten nicht festgestellt werden. Während der Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Kriegkstraße für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt werden. An weiteren, im Nahbereich befindlichen Moscheen, wurden ebenfalls temporär polizeiliche Präsenzmaßnahmen ergriffen. Die Fahndungsmaßnahmen blieben bis zur Einsatzbeendigung ohne Erfolg. Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. Die Ermittlungen zum Messerangriff dauern an. (D100-REE)

