POL-F: 230224 - 0245 Frankfurt-Gutleutviertel: Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt (ots) - (th) Am Donnerstagmorgen (23. Februar 2023) wurde ein Mann festgenommen, nachdem er zuvor in einem Hausflur einen Türkranz angezündet hatte. Gegen 09.00 Uhr nahm ein Zeuge den Tatverdächtigen im Hausflur des 3. Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses in der Elbestraße war. Gegenüber dem Zeugen gab der 30-Jährige an, dass es im Haus nach Rauch ...

