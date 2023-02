Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230224 - 0242 Frankfurt-Stadtgebiet: Diebe haben es auf Werkzeuge und Baumaschinen abgesehen - hoher Schaden

Frankfurt (ots)

(di) Gleich mehrere Vorfälle gestohlener Baumaschinen und Baustellenwerkzeuge in den vergangenen Tagen beschäftigt aktuell die Frankfurter Polizei. Während bei einem Diebstahl auf einer Baustelle in Rödelheim zahlreiche Werkzeuge gestohlen wurden, stellte die Polizei bei einer Kontrolle in Niederrad mehrere Dutzend Geräte sicher, die allem Anschein nach aus vorangegangenen Diebstählen stammten. Zu einem hohen Schaden kam es zunächst bei einem Einbruch auf einer Baustelle in Rödelheim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. Februar 2023) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum umzäunten Baustellengelände des "Schönhof-Quartiers" und brachen dort einen Baustellencontainer auf. In dem Container befanden sich zahlreiche Werkzeuge und Baumaschinen. Insgesamt 49 Geräte, vorwiegend der Marke Hilti, wechselten hierbei den Besitzer. Mitsamt den zahlreich entwendeten Akkupacks und Ladegeräten beläuft sich der Schaden hier auf mehrere zehntausend Euro. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Gestern Abend wiederum (23. Februar 2023) machte eine Streifenbesatzung des 10. Polizeireviers am Schwanheimer Ufer eine verdächtige Beobachtung. Als zwei Männer die Uferböschung verließen und die Beamten die Männer ansprachen, ergriffen diese schlagartig die Flucht. Die Beamten überprüften anschließend die Örtlichkeit, von der die beiden Verdächtigen kamen, und fanden dort 35 Baustellen- und Elektrogeräte, deren Gesamtwert sich auf ca. 20.000 Euro beziffern lässt. Nach bisherigen Erkenntnissen stammen die Geräte aus vorangegangenen Diebstählen von Baustellen. Die beiden Männer wurden kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung festgenommen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, muss derzeit noch geprüft werden und bedarf weiterer Ermittlungen.

