Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230223 - 0240 Frankfurt - Ginnheim: Geldbote auf Straße überfallen - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(dr) Nach einem schweren Raub auf einen 55-jährigen Mann, der am gestrigen Mittwoch (22. Februar 2023) als Geldbote in Ginnheim unterwegs war, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Der 55-Jährige begab sich gegen 13:20 Uhr zu seinem Pkw, welcher "Am Mühlgarten" abgestellt war. Angekommen am Fahrzeug, nahm er aus diesem einen Beutel, in den er eine Geldtasche verstauen wollte. In diesem Moment bemerkte er an der offenen Fahrertür eine Messerklinge. Ein unbekannter Mann sprach ihn an und forderte und Vorhalt eines Messers Geld von ihm. Daraufhin entriss ihm der Unbekannte den Beutel und die Geldtasche.

Mit einer Beute von mehreren tausend Euro flüchtete der Räuber in Richtung Niddablick / Am Ginnheimer Hang und weiter in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 175 bis 180 cm großen, schlanken, athletischen Mann mit dunklem Teint gehandelt haben. Dieser habe einen dunklen 3-Tage-Bart getragen. Zudem sei er mit einem hellen Hoodie (übergezogene Kapuze), einer dunklen Jacke, einer dunkelblauen Jeans und hellen Sneakern bekleidet gewesen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

