Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230223 - 0237 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots)

(th) Am Mittwoch (22. Februar 2023) wurde ein mutmaßlicher Drogendealer im Bereich des Allerheiligenviertels festgenommen, nachdem er zuvor beim Drogenhandel beobachtet wurde.

Im Rahmen von Schwerpunkpunktmaßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung im Bereich des Allerheiligenviertels und "An der Staufenmauer" beobachteten Polizeibeamte einen Mann, wie er Haschisch an andere Personen verkaufte. Insgesamt konnten bei den Abnehmern ca. 10 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Der 25-jährige Dealer wurde festgenommen und zwecks richterlicher Vorführung in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums verbracht.

