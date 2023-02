Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230223 - 0236 Frankfurt-Innenstadt: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch (22. Februar 2023) saß saß ein 34-Jähriger gegen 16:40 Uhr auf einer Bank in der Kaiserstraße, in Höhe der Hausnummer 30. Neben sich hatte er seinen Rucksack gestellt, auf dem er sein iPhone 13 abgelegt hatte.

Dort näherten sich ihm mehrere Männer, die ihn nach Zigaretten fragten. Der 34-Jährige bemerkte dabei, wie einer der Unbekannten nach seinem Smartphone griff und dieses entwendete. Er folgte daraufhin der Gruppe und es kam zu einer Rangelei zwischen ihm und den Unbekannten. Dabei gelang es dem 34-Jährigen, einen der Männer festzuhalten, bis die durch einen Zeugen verständigte Polizei vor Ort erschien.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Mann. Das Smartphone konnte nicht bei ihm aufgefunden werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

