Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Einbrüche // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach - Gleich auf zwei Firmen hatten es Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 09./10. November 2022, in Breisach abgesehen. Gegen 23:45 Uhr versuchte die bislang unbekannte Täterschaft durch Einschlagen eines Fensters in eine Bäckerei-Filiale am Bahnhof einzubrechen. Zu einem Diebstahlsschaden kam es nicht. Gegen 00:30 Uhr wollte eine unbekannte männliche Person mittels Eisenstange in einen Lebensmittelmarkt in der Ihringer Landstraße eindringen. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Auch hier wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07667 9117-0 zu melden.

