POL-FR: Klettgau: Einbruch in ein Betriebsgebäude in Grießen-Bahnhof

Freiburg (ots) - Zwischen Mittwoch, 09.11.2022, 18:30 Uhr und Donnerstag, 10.11.2022, 08:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Kleidergeschäft in der Gewerbestraße in Sasbach am Kaiserstuhl ein. Bei dem Einbruch wurden Kleiderstücke entwendet, die Höhe des Diebesguts kann jedoch bislang nicht beziffert werden. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe ...

mehr