Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Elzach: Nummernschilder wieder "aufgetaucht"

Freiburg (ots)

Etwa eine Woche nachdem in Elzach einige Nummernschilder von geparkten auswärtigen Autos entwendet wurden, "tauchten" diese im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf. Und zwar im Altrhein in Kehl. Wer sich ihrer dort entledigt hat ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei aus Elzach in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Kehl. Eine noch nicht ermittelte Täterschaft hatte die Nummernschilder in der Nacht auf den Feiertag "Allerheiligen" von parkenden Autos gerissen. Sie hatte es ausschließlich auf Nummernschilder mit auswärtiger Zulassung abgesehen und -wie es aussieht- einen Bezug zu Elzach und zu Kehl. Hinweise nimmt der Polizeiposten Elzach (Tel.:07682/53298-0) oder das Polizeirevier Waldkirch (Tel.:07681 4074-0)rund um die Uhr entgegen.

WKI/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell