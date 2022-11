Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Sasbach: Einbruch in Kleidergeschäft - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zwischen Mittwoch, 09.11.2022, 18:30 Uhr und Donnerstag, 10.11.2022, 08:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Kleidergeschäft in der Gewerbestraße in Sasbach am Kaiserstuhl ein. Bei dem Einbruch wurden Kleiderstücke entwendet, die Höhe des Diebesguts kann jedoch bislang nicht beziffert werden.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Möglicherweise näherten sich die Täter vom Lehweg an das Gebäude an und flohen auch wieder über den gleichen Weg.

Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen (Tel.: 07642 9287-0) aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07641/ 582-100 entgegen.

jg/ag

