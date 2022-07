Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A 81, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf A 81 - eine leicht verletzte Person und 11.000 Euro Blechschaden (23.07.2022)

Geisingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 11.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagmittag auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Geisingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim passiert ist. Ein 29-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der A 81 von Geisingen in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Beim Wechsel des Fahrstreifens von der rechten auf die linke Spur kollidierte der VW mit einem bereits auf der linken Spur fahrenden BMW eines 36 Jahre alten Mannes. Der 36-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der VW-Fahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. An seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Am BMW entstand Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell