POL-AC: Kind bei Unfall schwer verletzt

Monschau (ots) - Unbekannte haben in der vergangenen Nacht (24.05.22, 02.30 Uhr) einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Eupener Straße im Stadtteil Mützenich gesprengt. Zwei maskierte Täter hatten zunächst die Überwachungskameras mit Farbe besprüht. Der Sicherheitsdienst alarmierte daraufhin die Polizei. Noch bevor die Beamten am Tatort eintrafen, kam es zu einer Detonation. Zeugen konnten beobachten, dass die Täter in einem dunklen Pkw in Richtung Belgien ...

