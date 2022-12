Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda. Ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (15.12.) in Fulda. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer stand nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 15.10 Uhr in Fulda an der roten Ampel der Kreuzung Frankfurter Straße / Karl-Storch-Straße / Mainstraße in der Frankfurter Straße auf dem rechten der beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Bronnzell. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 34-jährigen Fiat-Fahrer, welcher von der Mainstraße kommend in Fahrtrichtung Karl-Storch-Straße fuhr.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (15.12.), gegen 7.30 Uhr, befuhren ein unbekannter weißer Kombi mit dem Kennzeichenfragment NE-, eine 41-jährige Frau aus Haunetal mit einem weißen Renault Clio und ein 26-jähriger Mann aus Fulda mit einem grauen Opel Corsa die Bundesstraße 27 von Fulda in Richtung Bad Hersfeld. Alle drei Beteiligte befanden sich auf dem mittleren der drei Fahrspuren. Die mittlere und die rechte Fahrspur führen geradeaus in Richtung Bad Hersfeld und die linke Fahrspur führt auf den Autobahnzubringer der A 4 in Richtung Erfurt. An der Ampelkreuzung in Höhe der Anschlußstelle A4 bremste der weiße Kombi plötzlich ab, hielt an und bog nach links auf die Autobahn ab. Der 26-jährige Mann aus Fulda erkannte dies zu spät und fuhr hinten auf den Renault Clio der 41-jährigen Frau aus Haunetal auf. Der Unfallverursachende weiße Kombi setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.300 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de, entgegen.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Philippsthal. Am Donnerstag (15.12.), um 13.55 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Friedewald mit einem Opel Astra die Bundesstraße 62 aus Philippsthal kommend in Richtung Friedewald. Zur selben Zeit befuhren ein 68-jähriger Mann aus Philippsthal mit einem VW Golf und ein 61-jähriger Mann aus Barchfeld-Immelborn mit einem Citroen Berlingo die Bundesstraße 62 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Unfallstelle geriet der 33-jährige Friedewälder auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem VW Golf des Mannes aus Philippsthal. Der hinter dem Golf fahrende Citroen Berlingo konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ebenfalls auf den Golf auf. Sowohl der 68-jährige Golf-Fahrer, als auch seine 65-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Klinikum gebracht. Auch der Unfallverursachende 33-jährige Mann aus Friedewald wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 28.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Haunetal. Am Donnertag (15.12.), in der Zeit von 21 Uhr bis 21.15 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau aus Bebra mit einem Audi A3 die Bundesstraße 27 aus Fulda in Richtung Bad Hersfeld und überholte dort den vor ihr fahrenden schwarzen VW Passat. In einer Rechtskurve nach der beschrankten Abfahrt zur Landstraße 3471 hat dann der VW Passat seinerseits den vor ihm fahrenden Audi A3 der 35-jährigen Frau aus Bebra überholt. Nach derzeitigen Erkenntnissen bremste der schwarze VW Passat unmittelbar nach der Rechtskurve plötzlich und ohne erkennbaren Grund bis zum Stillstand ab. Die 35-jährige Frau aus Bebra versuchte noch zu bremsen, fuhr jedoch auf den stehenden Passat auf. Der Passat-Fahrer verließ kurz darauf die Unfallstelle, ohne seine Personalien als Unfallbeteiligter anzugeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Der Fahrer des Passats wurde von der Zeugin wie folgt beschrieben: männlich, circa 35 Jahre alt, etwa 1,80 m bis 1,85 m groß, kräftige Statur, mitteleuropäischer Erscheinungstyp, Glatze. Bei der Anzeigenaufnahme wurde ein deutlicher Geruch nach Alkohol bei der 35-jährigen Frau aus Bebra festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zeugen des Unfalls oder weitere Geschädigte des Überholvorgangs durch den Passat-Fahrer melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht / Verkehrunfall

Bebra. Am Donnerstag (15.12.), gegen 10.30 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Bebra die Friedrichstraße in Richtung Stadtmitte und wollte nach rechts in Richtung Rathausstraße abbiegen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Rathausstraße in Richtung Innenstad und missachtete nach derzeitigen Erkenntnissen die Vorfahrt des von rechts kommenden Audis. Infolgedessen wich der Audi-Fahrer nach rechts aus und prallte mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein. Der Verursacher fuhr weiter, parkte den Pkw im oberen Bereich der Rathausstraße und verließ sein Fahrzeug. Als der männliche Fahrzeugführer wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, ignorierte er die Ansprache- und den Versuch des Audi-Fahrers in anzuhalten, stieg in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beträgt circa 300 Euro. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

