Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211228-3: Zeugensuche nach Strohmietenbrand

Elsdorf (ots)

Rund 100 Strohballen seien von dem Feuer betroffen gewesen.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (28. Dezember) zahlreiche Strohballen auf einem Feld in Elsdorf in Brand gesteckt. Gegen 3.45 Uhr brannte die Strohmiete an Neustraße nahe Niederembt. Die Feuerwehr ließ das Stroh kontrolliert abbrennen. Polizisten sicherten Spuren am Brandort und fertigten eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell