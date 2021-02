Polizei Paderborn

POL-PB: BMW aus der Garageneinfahrt gestohlen

Büren (ots)

(mb) In der Nacht zu Mittwoch ist aus einer Sackgasse Am Schwalenberg ein BMW X1 gestohlen worden.

Der Besitzer des braunen BMW X1 hatte seinen Wagen am Dienstagabend vor der Garage abgestellt. Am Mittwochvormittag gegen 10.00 Uhr bemerkte er den Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Tatzeit liegt nach ersten Erkenntnissen vermutlich am Mittwoch zwischen 03.20 Uhr und 05.50 Uhr. Der gestohlene BMW aus dem Baujahr 2011 hatte ein PB-Kennzeichen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell