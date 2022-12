Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: BMW 520 Touring gestohlen - Möbel entwendet - Einbruch in Einfamilienhäuser

Fulda (ots)

BMW 520 Touring gestohlen

Eichenzell. Ein BMW 520 Touring wurde in der Nacht zu Donnerstag (15.12.) durch unbekannte Täter gestohlen. Das anthrazitfarbene Fahrzeug mit dem Kennzeichen "FD-CM 2920" stand zum Tatzeitpunkt in einer Hofeinfahrt in der Wohlhaupterstraße. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Möbel entwendet

Hünfeld. Ein Möbelhaus in der Industriestraße war in der Nacht zu Donnerstag (15.12.) Ziel unbekannter Täter. Über eine Terrassentür im ersten Obergeschoss verschafften sie sich Zugang und entwendeten ein Sideboard im Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhäuser

Eichenzell/Petersberg. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag (15.12.) in ein Einfamilienhaus in der Maulkuppenstraße in Rothemann ein. Durch ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zugang und durchsuchten sämtliche Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Auch ein Einfamilienhaus in der Berlepschstraße in Eichenzell war Ziel Unbekannter. Zwischen 15.20 Uhr und 19 Uhr brachen sie über eine Balkontür in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

In Petersberg-Steinau brachen unbekannte Täter zwischen 16 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Jagdweg ein. Im Gartenbereich brachen sie gewaltsam die Terrassentür eines Wintergartens auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell