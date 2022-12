Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a. d. F.

Fulda (ots)

Doppeltes Pech für einen PKW-Fahrer aus Alheim

Am Donnerstag, den 15.012.2022 gegen 21.50 Uhr befuhr ein 21-jähriger PKW Fahrer aus Alheim die Landesstraße zwischen Baumbach und Braach, als ein Rehwild die Fahrbahn querte und es zu einem Zusammenstoß mit dem Tier kam.

Der Fahrer hielt am rechten Fahrbahnrand an, versäumte es aber die Unfallstelle ordnungsgemäß abzusichern. Er wartete unterdessen in seinem PKW.

Eine 22-jährige PKW-Fahrerin aus Morschen erkannte den nicht abgesicherten und verunfallten PKW nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem PKW des Alheimers. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der haltende PKW in den Straßengraben geschoben. Das auffahrende Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn und kam am linken Fahrbahnrand zum Stehen.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Der im PKW wartende Alheimer musste durch einen RTW in das Krankenhaus nach Rotenburg verbracht werden.

Die Fahrerin aus Morschen wurde vor Ort erstversorgt und konnte dort entlassen werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 17.000 Euro.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, Bornkessel, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell